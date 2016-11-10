В Одесской области представили нового руководителя Нацполиции региона

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Нового руководителя представили заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян во время совещания с участием руководителей структурных и территориальных подразделений полиции области.

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«Дмитрий Головин – опытный специалист, который имеет опыт оперативной работы в регионах нашей государства, последняя должность, которую он возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он владеет обстановкой, которая сложилась в Одесской области и способен в короткий срок организовать работу всех служб», - отметил Сергей Яровой.

Дмитрий Валерьевич Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.

За это время он возглавлял криминальный блок полиции Киевской области и исполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Лорткипанидзе заявил, что уходит в отставку с должности начальника главка Нацполиции Одесской области, которую он занимал с июня 2015 года.