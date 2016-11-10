В Одесской области представили нового руководителя Нацполиции региона
Начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Нового руководителя представили заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян во время совещания с участием руководителей структурных и территориальных подразделений полиции области.
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«Дмитрий Головин – опытный специалист, который имеет опыт оперативной работы в регионах нашей государства, последняя должность, которую он возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он владеет обстановкой, которая сложилась в Одесской области и способен в короткий срок организовать работу всех служб», - отметил Сергей Яровой.
Дмитрий Валерьевич Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.
За это время он возглавлял криминальный блок полиции Киевской области и исполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Лорткипанидзе заявил, что уходит в отставку с должности начальника главка Нацполиции Одесской области, которую он занимал с июня 2015 года.