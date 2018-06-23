Неделя в цифрах

3-е место занимает украинка Анна Музычук в мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщается на официальном сайте организации. Украинка имеет в активе 2561 пункт, в октябре она не провела ни одной партии.

7 народных депутатов вовремя не подали электронные декларации, сообщают в Генеральной прокуратуре и напоминают, что за это им может грозить уголовная ответственность: от 150 до 240 часов общественных работ, или же лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет.

8 подозрений в уголовных делах были сообщены экс-президенту Виктору Януковичу, сообщают в департаменте спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины.

15 народных депутатов фигурируют в деле о преступной группировке Януковича, но представление о привлечении их к уголовной ответственности пока не подготовлены, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

17 контейнеров леса незаконного происхождения были выявлены сотрудниками ГФС и Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области, сообщают в Главном управлении ГФС в области.

20 iPhone7, подаренных ухажерами, продала женщина из китайского города Шэньчжэнь, а вырученные 120 000 юаней внесла как первый взнос за загородный дом.

22 нелегала – граждане Вьетнама, Афганистана, Ирана, Индии и Пакистана – были задержаны украинскими и словацкими пограничниками во время попытки пересечь границу с ЕС, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

23 предупреждения за ретрансляцию запрещенных российских телеканалов сделал отечественным провайдерам Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщают в регуляторе.

42% украинцев готовы поддержать досрочные выборы в Верховную Раду, говорится в опросе, проведенном Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

48,7% голосов избирателей на президентских выборах в Молдове получил лидер Партии социалистов Игорь Додон, его главная соперница Майя Санду, кандидат от проевропейских сил, - 37,96%, сообщают иностранные СМИ. Теперь страна готовится ко второму туру избирательной гонки.

60% столичных теплосетей отработали свой эксплуатационный срок, однако коммунальщики стараются как можно быстрее устранять проблемы на аварийных участках, сообщают в КГГА.

92 года исполнилось одному из ведущих физкультурно-спортивных обществ Украины - «Динамо».

97 судебных решений вынесены в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, расследование продолжается, сообщают в Национальной полиции Украины.

140 российских деятелей культуры получили запрет на въезд в Украину от Службы безопасности Украины.

144 случая отравлений фальсифицированным опасным алкоголем зафиксировано в Украине, из них завершились летально – 67, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

150 зданий в Риме получили повреждения в результате землетрясений в Италии. По данным службы Гражданской обороны и пожарной службы небольшие трещины появились, в частности, в зданиях знаменитых римских музеев - Галерее Боргезе и Палаццо Барберини, а также примерно в десяти базиликах, сообщают иностранные СМИ.

239 мигрантов из Ливии погибли в результате крушения двух лодок в Средиземном море, сообщают в ООН.

411 уголовных правонарушений были зафиксированы на территории так называемой «ДНР» украинской полицией за 10 месяцев 2016 года, сообщил глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

700 журналистов погибли в мире за последние десять лет при исполнении служебного долга, отмечают в ООН.

1 239 человек погибли в Украине с начала года вследствие пожаров, еще 976 человек пострадали, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Всего в текущем году было зафиксировано 65 797 пожаров.

3 000 кибератак осуществлялись ежедневно на систему е-декларирования, сообщают в Госспецсвязи.

25 000 гражданских планирует использовать в качестве живого щита в Мосуле террористическая группировка «Исламское государство», отмечают в ООН, сообщают иностранные СМИ.

44 900 га или 90% от площади сплошных срубов деревьев в 2015 году были воспроизведены в 2016-м предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов, сообщают в ведомстве.

47 000 руководителей частных предприятий в Украине начисляют себе зарплату в размере 1450 гривен, заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его мнению, это свидетельствует о масштабной практике выплаты зарплат в конвертах.

70 000 детей в Украине нуждаются в паллиативной помощи, считают в ЮНИСЕФ.

120 954 декларации зафиксированы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, сообщают в Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения коррупции.

335 031 мигрантов прибыли в Европу морем в 2016 году, сообщают в Международной организации по миграции (МОМ). В основном они прибывали в Грецию и Италию.

1 875 000 000 долларов США составляет объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств, сообщают в Национальном банке Украины.

4 800 000 000 гривен составляет задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения, сообщают в Государственной службе статистики Украины.

10 000 000 000 долларов в год теряет Россия из-за обещаний наладить инфраструктуру аннексированного ею Крыма, сообщают иностранные СМИ.

38 000 000 000 гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет ожидают в Минсоцполитики за счет увеличения минимальной зарплаты, поскольку это, по мнению чиновников, способствует детенизации, экономическому росту и справедливому распределению бюджетных ресурсов, отмечает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Маргарита Андреева