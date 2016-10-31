Семеро депутатов могут попасть за решетку за умышленную неподачу е-декларации - Луценко

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Напоминаю народным депутатам В.Богуслаеву, А.Гиршфельду, М.Матиос, С.Клюеву, А.Онищенко, И.Шкире, Ю.Шухевичу о том, что вчера завершился срок подачи е-деклараций.

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В случае предоставления ваших е-деклараций в ближайшее время, наступит административная ответственность - штраф.

Если нет - за умышленное непредоставление е-декларации предусмотрена уголовная ответственность, а именно - от 150 до 240 часов общественных работ, или же лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет", - написал Луценко.

При этом отметим, что Луценко забыл вспомнить о факте отсутствия в системе электронного декларирования документов от его коллеги по «Блоку Петра Порошенко» нардепа Константина Ищейкина.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Сегодня в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что 413 депутатов подали электронные декларации. Не подали декларации: Вячеслав Богуслаев, Анатолий Гиршфельд, Игорь Шкиря, Юрий Шухевич, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Согласно сообщения СМИ, также декларацию не подала депутат Мария Матиос, поскольку находится на лечении.