ИГИЛ планирует использовать 25 тысяч гражданских как "живой" щит в Мосуле - ООН

Террористическая группировка «Исламское государство» планирует использовать в качестве живого щита 25 тысяч гражданских в Мосуле. Об этом заявил пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани, пишет REUTERS.

Она отметила, что по данным ООН боевики ИГИЛ пытались перевезти 25 тысяч человек из города Хаммам аль-Аллил, которое находится на юге от Мосула, на грузовых автомобилях и бусах, вероятно, для того, чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны собственных позиций.

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Впрочем большинство грузовиков вернулись из-за авиации. Однако некоторые автобусы с гражданскими достались Абусаифа, что находится в 15 км на север от города Хаммам аль-Аллил.

Кроме того, по словам Шамдасани, боевики ИГИЛ убили в субботу 40 бывших членов иракских сил безопасности вблизи Мосула и выбросили тела в реку Тигр.

Напомним,иракские военные продолжают штурм "столицы" так называемой Исламского государства – город Мосул.

Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживало почти 2 млн человек, считается "столицей" ІДІЛ в Ираке.