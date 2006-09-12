Парламент освободил Чижа от должности

Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение Ивана ЧИЖА от должности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 387 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

И.ЧИЖ 26 июня подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял Госкомитет с 12 февраля 2003 года.