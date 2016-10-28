День освобождения от немецко-фашистских захватчиков: в Киеве почтили память погибших (фото, видео)
13:52, 28 октября 2016Общество
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Чиновники и участники тех событий возложили цветы к монументу Славы в Киеве.
День освобождения от немецко-фашистских захватчиков / фото УНИАН
Сегодня, 28 октября, в Киеве отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и почтили память погибших минутой молчания.
По случаю памятной даты к монументу Славы в столице президент, чиновники и непосредственные участники тех событий, ветераны Второй Мировой, возложили цветы. Однако в этом году обошлись без громких речей.
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72 года назад, после 40 месяцев оккупации гитлеровские войска отступили с территории нашей страны. По приблизительным подсчетам на войне погибло около 9 миллионов украинцев.
Украина отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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