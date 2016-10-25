Последний год всеобщей субсидии

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – это словосочетание знакомо каждому. После многократного роста тарифов, субсидии стали единственным способом оплатить «коммуналку» для подавляющего числа украинцев. В текущем отопительном периоде число семей, претендующих на помощь государства для оплаты коммунальных платежей может увеличиться с 5,5 до 9 млн семей.

Да, наладить нормальную работу местных органов социальной защиты граждан правительству не удалось. Как говорится, старую собаку новым трюкам не обучишь, так что для получения субсидии придется поломать голову и потратить время. Но вот требования для ее получения сделали максимально лояльными. Как шутил министр социальной политики Андрей Рева, сегодня субсидию могут получить даже многие депутаты.

Политиков можно понять, не выдай они десятки миллиардов в качестве субсидий населению, и популисты легко бы настроили граждан против них, вновь провозглашая лозунги о дешевом газе для населения.

Но обратной стороной медали стало то, что государство практически не контролирует куда идут от 4 до 6% расходов бюджета страны. И, похоже, что этой сказке приходит конец. Отопительный сезон 2016-2017 может стать последним, когда государственную помощь на оплату коммунальных услуг раздают всем желающим.

Для начала вспомним, что субсидии являются способом оказать поддержку лишь малообеспеченным слоям населения. До выравнивания тарифов на газ, страна дотировала «Нафтогаз» на уровне 28% расходов госбюджета – около 150 миллиардов гривень.

Таким образом, государство обеспечивало низкую цену газа как для бабушки в однокомнатной квартире, так и для беглого Виктора Януковича, жившего когда-то в межигорье.

А кроме этого, помогало проворачивать коррупционные сделки по газу для подконтрольных олигархам компаний.

Но обратной стороной медали стало то, что государство практически не контролирует куда идут от 4 до 6% расходов бюджета страны. И, похоже, что этой сказке приходит конец.

Теперь же деньги из бюджета получают только те, кто в них нуждается. По крайней мере, в этом нас убеждало правительство. Однако вышло не совсем так.

Учитывая, что в нашей стране 50% экономики находится в тени, можно смело утверждать, что половина поданных для получения субсидии данных о доходах являются неправдивыми. А добавьте сюда еще и то, что огромное количество людей обитает не по месту прописки, получим ситуацию, когда органы соцзащиты не могут точно сказать, сколько жильцов в домохозяйстве, на которое оформлена субсидия, и каков их реальный общий доход.

Как отмечают в департаменте Министерства финансов, который занимается верификацией социальных выплат, наибольшее число нарушений наблюдается как раз в субсидиях.

После получения данных о банковской тайне в отношении получателей соцвыплат, сотрудники Минфина обнаружили множество случаев, когда субсидию получают далеко не бедные люди.

Напомним, единственным поводом для отказа в получении субсидии является осуществление покупки на сумму свыше 50 тыс. грн. Так вот, на сегодня помощь государства на оплату коммуналки получают лица, которые покупают сумки люксовых брендов за десятки тысяч гривень, заказывают частные перелеты за сотни тысяч гривень, или запасаются золотыми слитками по четверть килограмма. Множество подобных и менее вызывающих случаев увидели сотрудники Минфина.

Стало быть, нынешняя зима – последняя возможность получить субсидию всем желающим.

Пока верификация только набирает обороты, натыкаясь на непонимание в руководстве правительства и не получая поддержки со стороны социального блока Кабмина. Однако тратить более 40 млрд грн в год и не контролировать, куда идут средства, Украина тоже не может.

Поэтому Министерство социальной политики предложило свой выход - создать с июля следующего года Социальную инспекцию, которая усилит роль существующего социального инспектората. «Сегодня наше министерство подготовило законопроект относительно Социальной инспекции, которым также предусматриваются дополнительные полномочия социальной инспекции, и соответственно усиление роли социальной инспекции в плане возвращения в бюджет средств, которые сегодня идут не по назначению», - сообщил замминистра социальной политики Виталий Мущинин.

Стало быть, нынешняя зима – последняя возможность получить субсидию всем желающим. А со следующего отопительного сезона либо верификация будет внедрена на полную мощность, и усилена роль Минфина в этой сфере, либо новосозданная Социальная инспекция займется проверкой тех, кто соврал о своем доходе в заявлении на получение субсидии.

Более того, рано или поздно придет то время, когда человек, желающий получать любую социальную помощь от государства – от стипендии до выплаты по безработице – будет давать согласие на доступ не только к его банковской тайне, но и на возможную проверку материально-бытовых условий семьи, если по нему возникнут подозрения.

В результате, даже если уровень теневой экономик не уменьшится, и значительная часть населения будет скрывать свои реальные доходы, начиная с отопительного сезон 2018-2019 гг. количество субсидиантов будет много меньше 9 млн домохозяйств.

Дмитрий Сидоренко