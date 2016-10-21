Инструкторы ФБР провели учения для спецназовцев НАБУ и Нацполиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, в течение недели 15 сотрудников Управления специальных операций Антикоррупционного бюро и 5 представителей патрульной полиции повышали квалификацию по применению специального оружия.

«Участники тренировок работали в группах по пять, семь и восемь человек, в которых отрабатывали новые техники проведения зачистки помещений с использованием оружия, тактики ведения ближнего боя, а также закрепляли навыки, полученные во время предыдущих учений», - отмечается в сообщении.

Директор НАБУ Артем Сытник поблагодарил правительство США, при поддержке которого состоялись тренировки.

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«Мы благодарны, что лучшие специалисты подразделения SWAT ФБР делятся опытом с сотрудниками новых украинских правоохранительных органов. Это действительно большие шаги для формирования элитных силовых подразделений, которые будут защищать те реформы, которые происходят в нашем государстве», – отметил Сытник.

Участникам учений представители ФБР вручили сертификаты, подтверждающие прохождение обучающего курса.

Как сообщалось, в конце июня 2016 года НАБУ и ФБР подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ в том числе устанавливает, что правоохранительные органы параллельно будут проводить расследования, связанные с международным отмыванием средств, международными средствами возвращения активов, взяточничеством и коррупцией высокопоставленных должностных лиц Украины.