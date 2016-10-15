Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу Вооруженных сил Украины на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

«Вероятность эскалации конфликта остается значительной, и те, кто не чувствуют этого, должны понять – страна сейчас находится в состоянии войны», - заявил Порошенко.

Порошенко не исключает полномасштабного вторжения России в Украину и уверяет, что ВСУ готовы дать достойный ответ.

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«Я настаиваю на том, что война ведется, и защита, и оборона нашего государства – это дело не только Вооруженных сил, это дело всего украинского народа, всего общества, власти», - сказал он.

«Все мы должны сделать максимум возможного для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу демократию, территориальную целостность, суверенность», - добавил президент.

«В случае полномасштабного российского вторжения, которое мы, к сожалению, не исключаем, готовы дать достойный ответ», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что на Донбассе на линии соприкосновения сохраняется напряженность: за сутки у Водяного оккупанты выпустили более 1 тыс. мин и артиллерийских снарядов.

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«Напряженность на линии соприкосновения сохраняется, только по участку у Водяного за последние сутки было выпущено более 700 артиллерийских снарядов, более 300 мин – это только на маленьком участке фронта», - заявил он.

«То, что никого не потеряли... является признаком повышения квалификации и уровня защиты и надежности нашей обороны», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, в Луганской областной госадминистрации проинформировали, что за прошедшие сутки на Попаснянском направлении в результате артиллерийского обстрела двое военнослужащих ВСУ погибли.