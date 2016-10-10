Суд выпустил из-под стражи одного из экс-главарей "ЛНР" Корсунского (документ)
Троицкий районный суд Луганской области освободил от уголовной ответственности и выпустил из-под стражи Сергея Корсунского, которого обвиняли в создании террористической организации "Луганская народная республика".
Об этом говорится в постановлении суда, который сам Корсунский передал Громадському.
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Освободить Крсунского от ответственности ходатайствовали адвокаты обвиняемого.
Кроме того, за сотрудничество со следствием и помощь правоохранительным органам о его освобождении ходатайствовал прокурор.
«...Согласно пояснениям прокурора, установлено, что в ходе досудебного расследования не было установлено никаких фактов совершения С. А. Корсунским других преступлений, кроме участия в террористической организации. При этом Корсунский С. А. добровольно сообщил правоохранительным органам о деятельности террористической организации «ЛНР», и способствовал раскрытию преступлений террористической организации «ЛНР», — говорится в тексте решения суда.
Частично свою вину Корсунский признал. Под стражей в киевском следственном изоляторе СБУ, он был 8 месяцев.
Напомним, в СМИ появилась информация, что 2 февраля 2016 года в Киеве в одном из ресторанов заметили Корсунского - участника захвата здания СБУ в Луганске, что произошло весной 2014 года. Позже Корсунский стал одним из руководителей бандформирования «ЛНР». 3 февраля 2016 года СБУ сообщила о его задержании.