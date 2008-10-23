Нацбанк увековечил Ющенко на деньгах (фото)

НБУ выпустил в обращение новую памятную монету "В честь визита в Украину Вселенского Патриарха Варфоломия І". Монета номиналом 50 гривен выполненная в драгоценном металле, в скобках указано – серебро, выпущена по случаю визита в Украину Варфоломия І во время празднования 1020-летия крещения Киевской руси, уточняется на сайте нацбанка.

Автор эскиза Роман Чайковский на аверсе монеты разместил малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – УКРАИНА, по кругу – надписи: национальный банк (вверху), пятьдесят гривень (внизу); в кругу на фоне Днепра и Левобережья изображен памятник Владимиру Великому, открытый в Киеве в 1853 году, налево на ленте – год чеканки монеты 2008.

На реверсе монеты красуется изображение Президента Украины Виктора Ющенко, который держит венок с зажженной свечой (пламя свечи имитирует голограмма), и Вселенского Патриарха Варфоломия І, по кругу размещена надпись – в честь визита в Україну Вселенского Патриарха Варфоломия І.

Изображение с официального сайта НБУ