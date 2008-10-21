На выходных в Киеве температура опустится ниже нуля

Завтра в Украине осадки не ожидаются, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 9° тепла, в восточной половине местами 0-2° мороза; днем 11-16° тепла, в западных областях до 19°; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

23-24 октября - переменная облачность, без существенных осадков, только днем 23 октября в западной части дожди, ночью и утром 24 октября в северных и большинстве западных областей небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром 23 октября на юге и востоке местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный (23 октября на западе и севере юго-западный, западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Южном побережье Крыма 6-10° тепла, в восточной части местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, в Крыму до 17°, в западных, а 24 октября и в северных и большинстве центральных областей 8-13°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

25-26 октября - без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, в южной части и на Закарпатье 2-8° тепла, на Южном побережье Крыма до 10°; днем 7-13°, на крайнем юге и Закарпатье до 16°.

В Киеве в среду осадки не ожидаются. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°. По области - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

23-24 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью и утром 24 октября небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 23 октября 10-15°, 24 октября 8-13°.

25-26 октября - без существенных осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.