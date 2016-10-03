В Раде просят ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на задержание украинского журналиста

Об этом заявила первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко в своем Facebook.

«Шокирована новостью о задержании в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Он работает собкором «Укринформа» во Франции, и мы очень часто пересекались по работе во время командировок. Умный, профессиональный журналист», - написала она.

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«Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и Миятович, от Генсека СЕ Янгланда, от других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в «шпионаже», - подчеркнула Геращенко.

«Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста», - подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» на своем сайте заявил, что суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы.

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинским журналистом.

Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу стать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа.

В распространенном заявлении задержания украинского журналиста названа «спланированной провокацией».