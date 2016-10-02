В центре Тернополя во время ремонта дамбы обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, инцидент произошел вчера на ул. Русской на дамбе тернопольского озера, где сейчас проводится капитальный ремонт покрытия.

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Группа пиротехнических работ, которая прибыла на место вызова, установила, что обнаружен артиллерийский снаряд калибром 122 мм времен Второй мировой войны.

Как отметил заместитель начальника группы пиротехнических работ Назар Богдан, снаряд нес серьезную опасность, поскольку радиус разлета его осколков составляет 1,2 км.

Пиротехники оградили место находки и приостановили строительные работы, после чего изъяли опасный предмет и уничтожили его в специально отведенном месте за пределами областного центра.