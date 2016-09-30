В воскресенье могут временно закрыть на вход станции киевского метро "Дворец спорта" и "Олимпийская"
17:43, 30 сентября 2016Общество
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В воскресенье, 2 октября, возможно временное закрытие на вход станций киевского метро "Дворец спорта" и "Олимпийская".
Временное закрытие связано с футбольным матчем / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"2 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Звезда" (Кропивницкий), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта" и "Олимпийская", – отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграло вничью с турецким «Бешикташем».
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