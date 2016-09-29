Подозреваемый по делу о разгоне одесского Майдана экс-замглавы ОГА Орлов вышел на свободу под залог в 8 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе указанной политсилы, в четверг около 19:00 руководитель Одесской городской организации Оппозиционного блока Орлов, взятый под стражу 23 сентября, выпущен под залог.

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«Областная прокуратура снова обращается в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мы опять вызваны на допрос, и в последующем это будет рассмотрение нового ходатайства в Приморском суде Одессы об изменении меры пресечения. Обвиняют Александра Орлова теперь по ст. 340 Уголовного кодекса «незаконное препятствование проведению митингов с применением физического насилия», - отметила Носкина.

Допрос Орлова назначен на 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Приморский райсуд Одессы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя Одесской ОГА Александра Орлова, подозреваемого в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 г., а также определил залог в сумме свыше 8 млн грн.

Прокуратура 26 сентября в апелляционном порядке обжаловала данное решение, поскольку считает, что Орлов должен оставаться под стражей без права внесения залога. Заседание суда назначено на 3 октября.

Справка. 19 февраля 2014 года в Одессе журналистов, которые снимали небольшой пикет представителей Евромайдана у здания обладминистрации, избили вооруженные дубинками люди. В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп лишились техники, которую разбили или отобрали. Во время нападения, которое произошло в присутствии нескольких десятков милиционеров, молодые люди выкрикивали: ”Бить по голове и по камерам”. После примерно получасового избиения молодчики с дубинками уехали на пяти маршрутных такси, на которых был номер одного из городских маршрутов. Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов.