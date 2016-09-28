"Золотой Стандарт" анонсировал акции, которые помогут покупателям сэкономить

Краткий перечень доступных специальных предложений и сертификатов:

1. Компания бесплатно доставляет заказ покупателю при условии приобретения товара на сумму от 3 000 грн.

2. «Золотой Стандарт» пополняет на 30 грн мобильные счета тех клиентов, которые оставляют отзыв о украшение в социальной сети, прикрепив к нему ссылку на сайт компании или добавив хэштег #ЗолотойСтандарт.

3. За подписку на новости компании «Золотой Стандарт» дарит 100 грн, воспользоваться которыми покупатели могут в следующие 7 дней после регистрации, приобретя товар на сумму от 5 000 грн.

4. Жених получает сертификат на 300 грн на покупку обручальных колец, если предварительно он приобрел кольцо для помолвки в «Золотом Стандарте».

5. Сертификатом на 100 грн на покупку могут воспользоваться клиенты «Золотого стандарта» при покупке украшений на сумму от 1 000 грн.

6. Ювелирный гипермаркет предоставил шанс получить 500 грн за селфи. Условия акции такие: покупатели фотографируются с украшением и выставляют фото в социальную сеть, указав ссылку на сайт или хэштег #ЗолотойСтандарт. Розыгрыш сертификата происходит раз в месяц. Каждый клиент магазина за селфі получает 50 грн на бонусный счет.

7. Шанс получить 500 грн скидку на путевку от туристической компании «Поехали с нами» есть у покупателей ювелирного гипермаркета, которые купили украшения на сумму от 500 грн.

Также «Золотой Стандарт» предложил получить скидки на украшения при выполнении одного из следующих условий:

1. Заполнения формы заказа через сайт — скидка 3 % на продукцию ювелирного магазина.

2. Скидка в 5 % предоставляется именинникам, дни рождения которых приходятся на дату, прошла не более чем 3 дня со дня покупки, ожидаются на следующей неделе или приходится на момент приобретения.

3. При приобретении двух украшений «Золотой Стандарт» предоставляет скидку в размере 5 % на изделие меньшего веса.

Ювелирный гипермаркет «Золотой Стандарт» существует с 2013 года. Компания — владелец каталога, количество украшений в котором насчитывает 20 тысяч изделий. Украшения прошли проверку качества в Государственной пробирной палате Украины, что подтверждается наличием пробы. Также ювелирные изделия имеют бирки, указывающие на производителя.