"Не тебя ли, Саша, ищут?": соседи рассказали об убийце патрульных в Днепре Пугачеве

Квартира "днепровского стрелка" находится на первом этаже пятиэтажки, передает местный сайт 056.ua.

"Конечно, я до сих пор не могу поверить, что наш сосед такое совершил. Он поселился у нас около года назад. Вроде бы квартиру купил. Но, понятно дело, документы я не видела, поэтому на 100% насчет квартиры утверждать не могу. Жил тихо, насколько я знаю, ни с кем не конфликтовал. Всегда со мной здоровался. Но не более", - рассказала соседка Пугачева.

Второй сосед - Валерий - живет как раз над Пугачевым. Мужчина вспоминает, что Александр всегда был вежлив и отменно шутил.

"Бывало, я убираю тут, во дворе, а он прямо из окна со мной здоровается, так, пообщаемся немножко. О себе он не рассказывал и в гости не зазывал. Уже потом, когда все случилось, я попал к нему в квартиру в качестве понятого. Уютная, достаточно благоустроенная, чистая квартира. Он жил один, иногда к нему приходила женщина с маленьким ребенком. Насколько могу судить - его бывшая жена. При этом сосед не пил - в квартире ни одной бутылки. Да и я не видел его ни разу пьяным", - рассказал он.

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О том, что их сосед совершил убийство полицейских, Валерий узнал из новостей. Хотя какие-то догадки насчет личности Пугачева у Валерия были.

"В воскресение около двух часов дня ко мне в квартиру постучались правоохранители и попросили покинуть жилье. Вынужден был собраться и выйти на улицу и уже оттуда наблюдать за происходящим. У меня еще была мысль позвонить соседу снизу, спросить: не тебя ли, Саша, ищут?" - рассказал Валерий.

По его словам, у Пугачева было сразу несколько мобильных телефонов. Поэтому информацию о том, что полиция вычислила убийцу своих коллег по мобилке, считает не вполне состоятельной.

Еще одна соседка, Александра, говорит, что до сих пор не может отойти от шока.

"В голове не укладывается, что такое могло произойти. И что это сделал он. Жил тихо, скорее нелюдимо. Ничем не выделялся. Здоровался, с моим мужем иногда о рыбалке говорил. А так - ничего такого, что могло бы выдать в нем бандита", - утверждает женщина. Она подтверждает слова Алевтины о том, что Пугачев жил не в арендованной, а купленной квартире.

"Насколько я знаю, квартиру ему подарили родители. Видела, что к нему приходила женщина моих лет и женщина с ребенком помоложе. Могу предположить, что это была его мать (она наведывалась чаще) и жена или любимая женщина", - рассказала Александра.

В полиции подтвердили, что Пугачев жил не в съемной квартире. Но она была оформлена как предмет дара. Машина "Ситроен", на которой ездил подозреваемый в убийстве патрульных, записана на другое лицо.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.