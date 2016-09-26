Порошенко позвонил водителю, который пытался остановить убийцу полицейских в Днепре

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Позвонил Валерию Тимонину, который помогал днепровским полицейским остановить преступника. Поблагодарил человека, который своим поступком доказывает, что ни война, ни сложности вокруг не сделали украинцев равнодушными», - написал он.

«Обязательно встречусь с Валерием, чтобы поблагодарить лично. Такие люди должны быть отмечены государственными наградами», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Сегодня в Днепре состоялось прощание с погибшими полицейскими. В гражданской панихиде приняли участие несколько тысяч местных жителей, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.

Кроме того, министр внутренних дел Аваков вручил водителю маршрутки Валерию Тимонину, который своим транспортным средством пытался заблокировать убийцу двух полицейских, именное оружие.