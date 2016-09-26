Правительство разрешило платную телемедицину

Правительство решило внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября 1996 г. № 1138 "Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются в государственных заведениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования".

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Постановление №648 от 22 сентября 2016 года предусматривает изменения в оказании учреждениями здравоохранения медицинской помощи с применением телемедицины. В Кабмине считают, что это "обеспечит конституционное право граждан на качественную медицинскую помощь и позволит расширить доступ к таким услугам".

"Также это будет способствовать эффективной организации оказания медпомощи в условиях, когда расстояние является критическим фактором", - говорится в документе.

Расширение перечня создаст условия для привлечения дополнительных средств юридических и физических лиц за счет применения телемедицины, добавили в правительстве.