В Днепре состоялся первый в истории города марафон

Во время марафона участников сопровождали электромобили, весь вспомогательный материал был изготовлен из бумаги вторичной переработки. Также бегуны пользовались сумками, сделанными из материала, который не наносит вреда окружающей среде и разлагается, попадая в землю.

Кроме марафонской дистанции на расстояние свыше 42 км, участники соревнований стартовали в полумарафоне (21 км), эстафетах, забегах на 5 и 10 км. Были и маршруты для детей, на которые вышли 400 участников. Всего в мероприятии приняли участие около 1200 бегунов. Среди них – жена городского главы Днепра, президент Федерации легкой атлетики города Марина Филатова: она преодолела самую длинную дистанцию.

Еще одним маршрутом соревнований стала символическая «Миля единства». Дистанцию длиной 1,6 километра пробежали, в частности, 115 представителей днепровского муниципалитета. Двое из них вошли в тройку победителей – среди женщин и среди мужчин. Также это расстояние преодолели 18 человек с ограниченными физическими возможностями – на колясках.

Самой старшей участницей соревнований стала Владлена Кокина, которой 12 октября исполнится 90 лет: она стартовала в забеге на 10 километров. Госпожа Кокина начала заниматься легкой атлетикой в 58 лет – став меньше работать, она отправилась на стадион.

Перед началом марафона для участников провели разминку. Разогреться бегунам помогали фехтовальщик-шпажист, чемпион мира, призер чемпионатов Европы Богдан Никишин и представительница академической гребли, олимпийская чемпионка Игр 2012 года Анастасия Коженкова.

Призовой фонд Dnipro Eco Marathon составил 309 тысяч гривен. Денежные сертификаты спортсменам, которые продемонстрировали лучшие результаты на марафонской дистанции, вручил городской голова Борис Филатов. Награды получили 13 представительниц женской команды и 15 бегунов-мужчин. «Это первый такой марафон в нашем городе. Я убежден, что в следующий раз будет еще больше участников и болельщиков. Также уверен, что с организацией мы не подкачали», – сказал глава Днепра.

По результатам забега среди женщин, самой удачливой оказалась днепрянка Анна Печко – победительница весеннего полумарафона. Среди бегунов-мужчин первое место в марафоне завоевал Яков Савченко с результатом 2 часа 32 минуты и 1 секунда.

Кроме того, во время экомарафона мэр Днепра Борис Филатов пообещал похудеть на 20 килограммов. Он поспорил с главой Национального движения «ДІЯ» Дмитрием Ярошем. Мэр Днепра планирует начать худеть с 2 октября. По условиям спора, Дмитрий Ярош должен сбросить 10 килограммов.