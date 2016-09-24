Землетрясение в Украине: сейсмолог рассказал, повторится ли стихия, назвал опасные зоны (видео)

Подземные толчки ощутили едва ли не во всех областях, а больше всего испугались пользователи соцсетей, которые в два ночи еще не спали, говорится в сюжете ТСН.

Люди говорят, что особенно заметно было колебание в высотках. Там в квартирах качались люстры, цветы, дрожала посуда и двигались дверцы на шкафах. Ощутимо всколыхнуло Одессу – там толчки достигали 5 баллов по шкале Рихтера. Тамошние жители говорят, что сначала не поверили глазам, когда увидели, как качаются их дома. В многоэтажках люди сначала думали, что это им грезится или становится плохо. В частных домах жители выбегали на улицу и ждали, пока стихнут толчки. Одесситы в целом ощущают подземные толчки где-то дважды в год. Но нынешние даже привыкших к таким землетрясениям напугали. Кое-кто даже бросился хватать самое необходимое – одежду и документы. Однако землетрясение быстро прекратилось, поэтому спуститься на улицу люди с высоток не успели.

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В Запорожье подземные толчки больше всего ощущались в спальных районах и старой части города. Константин говорит, что около двух ночи под многоэтажкой будто прошла мощная волна. Больше всего испугался за детей. "Не похоже на трамвай рядом, от которого дом периодически трясется. Было впечатление, что с домом что-то не то. Пусть и на мгновение, но было ощущение, что земля словно уходит из-под ног", - говорит житель Запорожья Константин Кулаков.

В Черновцах кое-где даже семьями выбегали на улицу. Росколана Ротар до сих пор не может отойти от шока – они с мужем только легли спать, как после двух мощных толчков встали, взяли на руки полуторагодовалого сына и убежали из квартиры. Зайти обратно осмелились лишь под утро. "Начала трястись люстра, кровать дубовая, которая тяжелая. Сначала мы были озадачены, не понимали, что творится. Но инстинкт самосохранения победил. Первый толчок до десяти секунд длился", - рассказала женщина.

У руководителя отдела сейсмической опасности Института геофизики паника началась только утром – от шквала звонков и очереди журналистов прямо под его домом. Александр Кендзера не устает повторять, что хоть землетрясения у нас случаются редко, это не означает, что украинцы могут расслабиться. Потому что едва ли не вся территория страны потенциально сейсмоопасна. "Сильнейшие сейсмические воздействия, которые могут равняться даже на слабых грунтах 9 баллам, это юго-западные районы Одесской области. В самой Одессе – это 7 баллов примерно, и примерно такая же величина относится к Черновицкой области. Закарпатье тоже опасная зона, там может до 8 баллов доходить", - предупреждает специалист.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября ночью жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов почувствовали подземные толчки, которые докатились из Румынии.