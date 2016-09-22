Аваков: убийство Шеремета интенсивно расследуется, но информация закрыта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал в Славянске Донецкой области во время брифинга.

При этом министр подчеркнул, что информация о следствии по данному делу закрыта в интересах следствия, поскольку публикации в средствах массовой информации в первые дни после убийства помешали расследованию.

«Я не буду комментировать детали дела, касающегося убийства Павла Шеремета. Могу лишь сказать о том, что расследованием занимаются две группы наших специальных следователей. Следующая новость по этому убийству будет, когда мы дадим конкретную информацию относительно определенного результата. То, что появилось в прессе в первые дни после убийства, серьезно помешало следствию. Поэтому мы закрыли информацию. Следствие продолжается интенсивно. Но информацию мы не будем обнародовать», - подчеркнул Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.