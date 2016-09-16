Нацсовет назначил внеплановую проверку NewsOne из-за политической рекламы

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию, передает ТСН.

"Так, проведя выборочный мониторинг в период с 5 по 11 августа 2016 года регуляторный орган зафиксировал в промежутке времени с 17:00 до 23:00 в эфире телеканала NewsOne выход политической рекламы партии "За жизнь" общим объемом - 36 минут 42 секунды", - говорится в сообщении.

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Рекламу выделили среди других программ надписью в начале и в конце "политическая реклама", что, по законодательству, является предвыборной агитацией. В свою очередь, предвыборная агитация вне избирательного процесса запрещена.

"Определение соответствующего термина приводится в избирательном законодательстве, и это определение связано с понятием "предвыборная агитация".

Ведение же предвыборной агитации вне избирательного процесса имеет признаки действий, запрещенных частью второй статьи 54 Закона Украины "О местных выборах", частями первой, второй статьи 70 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". При отсутствии избирательного процесса в Украине размещение рекламы, в частности политических партий, должно происходить на общих основаниях и с соблюдением требований, определенных Законом Украины "О рекламе", - говорится в разъяснении регулятора.

По словам председателя Национального совета Юрия Артеменко, это первый случай с такого рода признаками нарушения в практике регуляторного органа. Поэтому компании назначена внеплановая проверка. Решение будет приниматься после подробного изучения всех нюансов этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет за два года запретил трансляцию 73 российских телеканалов.