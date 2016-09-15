"Львовгаз" обвинили в мошенничестве из-за домовых счетчиков

В УКРОПе подчеркнули, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила сделать ставку на установку именно домовых счетчиков якобы для экономии времени и средств. Однако это противоречит украинскому законодательству, которое предусматривает индивидуальный учет потребления газа, и приведет к дополнительным расходам на его оплату для части потребителей.

«Те, у кого есть установленные счетчики газа в квартире, будут платить по их показателям. Остальные – по показаниям общедомового. Оплата будет начисляться в соответствии с количеством лиц, зарегистрированных в помещении. То есть, если в квартире зарегистрирован один человек, а на самом деле проживает целый «цыганский табор», то он будет платить только за себя. Поэтому при установке общедомового счетчика оплата за потребление газа незарегистрированными лицами ляжет бременем на остальных жильцов дома», – пояснил Игорь Телишевский, глава фракции партии во Львовском горсовете.

Как сообщили во Львовском УКРОПе, НКРЭКУ обязала ПАО «Львовгаз» установить домовые счетчики в более чем 1600 многоквартирных домах. На начало сентября 1900 жителей из 32 домов оформили акты с отказом от этого оборудования.

Львовский УКРОП требует заслушать на следующей сессии городского совета руководителя ПАО «Львовгаз» по ситуации с приборами учета и ждет объяснений от главы НКРЭКУ и министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. «Я считаю, что мы должны защитить жителей Львова от еще одной аферы. И более того – сделать все возможное, чтобы не допустить установки домовых счетчиков, потому что это еще один способ ограбить людей!» – подчеркнул Игорь Телишевский.

Напомним, вчера, 14 сентября, на расширенном заседании коллегии Черниговской ОГА министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинское законодательство требует поквартирного учета потребления газа, и установка индивидуальных счетчиков заложена в тариф. Средняя стоимость прибора учета газа – около 2 тыс. грн.