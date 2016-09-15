ГПСУ: террористы заставляют владельцев автомобилей получать номера "ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Местное население отдельных районов Донецкой и Луганской областей возмущено действиями так называемого «руководства «ДНР», которое, ссылаясь на так называемое «законодательство» самопровозглашенной республики в принудительном порядке требует перерегистрации транспортных средств и выдачи номеров так называемой «ДНР», - заявил он.

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При этом, по словам Слободяна, главари террористов угрожают жителям временно оккупированных районов, транспортные средства которых зарегистрированы на территории Украины, привлечением к административной ответственности.

«В то же время владельцы транспортных средств, которые уже осуществили перерегистрацию и имеют так называемые «номерные знаки» «ДНР» могут пересекать границу только через закрытые Украиной автомобильные пункты пропуска на неконтролируемом участке российско-украинской границы, однако дальше Ростовской области их выезд ограничивается сотрудниками ГИБДД МВД РФ», - добавил представитель Госпогранслужбы.