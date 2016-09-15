Украинцам будут возвращать часть денег при покупке жизненно необходимых лекарств

Такую правительственную инициативу прорабатывает министерство здравоохранения, говорится в сюжете ТСН.

Вместе с фармацевтами руководители медицинской отрасли сейчас готовят национальный перечень медикаментов, который будет состоять ориентировочно из 260 позиций. Туда войдут лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других тяжелых патологий. Когда список будет утвержден, начнет работать программа реимбурсации – удешевление стоимости препаратов для больных. Людям будут возвращать часть стоимости или полную стоимость лекарств.

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Перечень препаратов, подлежащих государственному возмещению, в настоящее время дискутируется. Известно, что в него включат только лекарства, которые имеют доказательную базу эффективности и рекомендованны Всемирной организацией здравоохранения. Цена на них должна быть адекватна европейской. "Пациент, идя к врачу, получая рецепт, будет иметь возможность пойти в аптеку и получить определенный перечень лекарств или по 100-процентной льготе, или, как вариант для работающих, на каких-то условиях", - пояснил заместитель министра охраны здоровья Роман Илык.

Два года назад государство уже пробовало компенсировать стоимость лекарств для гипертоников. В проекте были задействованы коммунальные аптеки и частные сети. Программой удалось охватить 80% больных, которые имели возможность приобрести препараты с существенными скидками. Однако проект потерпел фиаско из-за того, что у государства закончились деньги. Долг перед аптеками достиг 4 миллионов гривень.

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Теперь Минздрав замахнулся не на частичную, а полную реимбурсацию. Сначала руководители области надеялись запустить проект с сентября, но старт пришлось отложить до начала 2017 года. В министерстве надеются, что новые правила на фармацевтическом рынке позволят не только помочь больным иметь доступ к необходимым лекарствам, но и заставят аптеки снизить цены на другие препараты. Как ожидают в Минздраве, такой эффект может измеряться удешевлением медикаментов на рынке на 30-40%.