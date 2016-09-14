В Киевской области за получение взятки задержан председатель сельсовета - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, чиновник вымогал и получил 85 тыс. грн от гражданина за оформление необходимых документов на отвод земельного участка в частную собственность.

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Передача средств проходила в несколько этапов, взяточник был задержан во время получения оговоренной части денежных средств.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере), избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.