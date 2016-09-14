Власти Днепра пообещали, что к 1 октября город будет полностью готов к отопительному сезону

Об этом во время пресс-конференции 14 сентября сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

«По состоянию на сегодня на основных магистралях проведены ремонтные работы, заменены необходимые узлы и др. На 96% подписаны паспорта готовности к зиме жилищного фонда, на 100% готовы медицинские учреждения и детские сады», – сказал Михаил Лысенко.

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По словам заместителя городского головы, такая же ситуация и по подготовке к уборке и обслуживанию городских автодорог зимой. «Готова вся необходимая техника, закуплены все необходимые реагенты, песчано-соляная смесь для посыпки дорог. В этом году, дополнительно к имеющимся машинам, закуплено еще 3 единицы малогабаритной притирочной техники и 3 единицы комбинированной техники, которая может работать как летом, так и зимой. Мы постепенно идем к обновлению парка машин для обслуживания дорог города. В целом городские дороги зимой будут обслуживать 100 машин», – отметил Михаил Лысенко.

Справка. В Днепре услуги централизованного отопления предоставляют четыре коммунальных предприятия: «Днепропетровские городские тепловые сети», «Теплоэнерго», «Коммэнергосервис» и «Теплотранс».