Во Львове разрисовали авто белоруски с георгиевской лентой в салоне (фото)

Об этом говорится в сообщении на странице в Фейсбук львовской общественной организации «Варта-1».

Автомобиль Hyundai был припаркован на улице Самчука, 8.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на представителя Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую, владелицей авто оказалась гражданка Беларуси. Она извинилась перед жителями Львова и объяснила, что не имела ничего дурного на уме. При этом за хулиганские действия женщина обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители осуществляют проверку по данному факту.