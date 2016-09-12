В Одессе на выходных улицу Вице-адмирала Жукова сделают пешеходной
18:14, 12 сентября 2016Общество
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Стали известны даты реализации урбанистического эксперимента "Occupy Жукова" в центре Одессы.
В рамках эксперимента на улице также появится зона отдыха / УНИАН
Как сообщил на своей страничке в «Фейсбук» представитель проекта «Институт города» Константин Емельянов, организаторы уже получили все необходимые разрешения от мэрии и откроют эксперимент 17-18 сентября, пишет Думская.
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Согласно сообщению, на эти два дня улицу Вице-адмирала Жукова сделают пешеходной.
«Мы, Urban Ins. и наши партнеры из Зеленого театра, хотим показать альтернативу улицы-парковки, какой она может быть, за совсем смешные вложения», — отметил Емельянов.
В рамках эксперимента на улице также появится зона отдыха и новые элементы благоустройства.
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