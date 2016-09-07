ВСУ проводят учебные сборы резерва (фоторепортаж)

"В течение сентября 2016 года к ним привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях. Будет задействовано более 8 000 военнослужащих оперативного резерва, 10% из которых – офицеры. Сборы пройдут в два этапа: первый – 3-15 сентября, второй – 12-24 сентября", - сообщил Генштаб.

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Сборы должны завершиться бригадными тактическими учениями с боевой стрельбой, в которых примут участие смешанные подразделения из действующих военнослужащих и резервистов.

Главная цель учений - отработка механизма оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва в случае открытой агрессии.

В настоящее время в Украине около 85 тыс. резервистов. Это военные, которые уже отслужили год по мобилизации, принимали участие в АТО, и теперь их приглашают на военные сборы для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой выучки. По предварительному опросу среди резервистов, 80% готовы в любой момент встать на защиту Родины и прибыть по вызову в воинские части.