Оккупанты заявляют, что за попытку "незаконно" попасть в Крым задержали двоих украинцев

В российском ФСБ по "республике Крым" заявляют, что пограничники задержали двоих "нарушителей государственной границы", пытавшихся незаконно попасть в оккупированный Крым. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщает российское агентство "РИА Новости".

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В ведомстве утверждают, что в субботу пограничный наряд, патрулирующий местность неподалеку от МАПП "Армянск", якобы задержал 30-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на полуостров вне пункта пропуска.

Позже, утверждают в ФСБ, выяснилось, что житель Киева двумя часами ранее ехал по въездному в оккупированный Крым направление пункта пропуска "Армянск" на автомобиле, но из-за отсутствия необходимых таможенных документов на груз не смог оформиться и вернулся обратно в Украину.

"Однако мужчина не отказался от намерений попасть в Крым, поэтому пошел на нарушение режима границы", - заявляют оккупанты.

Другой нарушитель границы – 27-летний украинец — якобы был задержан в районе пропускного пункта "Джанкой".

"Задержанный пояснил, что он является гражданином Украины 1979 г.р., а на этот необдуманный шаг он пошел из-за потерянных ранее документов, удостоверяющих личность", — сообщает пресс-служба ведомства.

"Оба нарушителя привлечены к административной ответственности", - заявили в российском ФСБ.