На Днепропетровщине почти 80 школ не готовы к учебному году

Об этом сообщил и. о. начальника ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев, передает "Мост-Днепр".

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"По состоянию на 2 сентября 2016 года в Днепропетровской области в учебном 2016/2017 году из запланированных 946 общеобразовательных школ акты готовности к работе подписаны по 870 общеобразовательных школ. Среди причин: отсутствие горячей воды, вопросы с работой пищеблока, с питьевой водой и другие. На сегодняшний день эти вопросы решаются, проводятся компенсационные мероприятия, учебные учреждения работают", - сообщил он.

По его словам, по Днепру акты готовности получили все школы