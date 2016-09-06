Аваков вручил ордера на квартиры семьям полицейских, которые погибли при обезвреживании преступника
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вчера вручил ордера на квартиры и награды семьям двух работников полиции, которые погибли во время обезвреживания вооруженного злоумышленника в Тернопольской области.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, погибшие майор Александр Рудик и капитан Андрея Чернятинский также были посмертно награждены нагрудными знаками «За отвагу в службе».
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«Погибшие заплатили за безопасность людей самую высокую цену – собственную жизнь», – сказал во время вручения ордеров и наград Аваков.
Как сообщал УНИАН, 23 августа в селе Бабинцы Тернопольской области 45-летний местный житель на почве ревности убил свою жену.
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он, не желая сдаваться, убил выстрелами из ружья двух полицейских, еще одного ранил.