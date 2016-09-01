Во Львове боец АТО заставил раздеться псевдовоенного, который попрошайничал в форме ВСУ (видео)

Соответствующее видео опубликовано на Youtube пользователем Status7411.

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На вопрос участника боевых действий на Донбассе, где именно "воевал" попрошайка, и почему он надел форму ВСУ, тот сказал, что "в Николаевской области".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Вскоре боец АТО заставил нищего снять форму ВСУ.

В заметке к видео указано: "Автор видео просит прощения за то, что бросил китель на землю. Это старая, видимо, выброшеннаякем-то форма, которую после помойки натянули на себя цыгане".