Во Львове боец АТО заставил раздеться псевдовоенного, который попрошайничал в форме ВСУ (видео)
12:43, 01 сентября 2016Общество
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Во Львове боец АТО проучил псевдовоенного, который попрошайничал на улицах города в форме Вооруженных Сил Украины.
Скриншот видео
Соответствующее видео опубликовано на Youtube пользователем Status7411.
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На вопрос участника боевых действий на Донбассе, где именно "воевал" попрошайка, и почему он надел форму ВСУ, тот сказал, что "в Николаевской области".
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику
Вскоре боец АТО заставил нищего снять форму ВСУ.
В заметке к видео указано: "Автор видео просит прощения за то, что бросил китель на землю. Это старая, видимо, выброшеннаякем-то форма, которую после помойки натянули на себя цыгане".
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