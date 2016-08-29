Владелец 1+1 медиа опроверг информацию о продаже телеканала 1+1

В программе «Публичные Люди», которая выходит на телеканале 112, ведущая Наталья Влащенко сообщила, что Игорь Коломойский продает 50% телеканала «1+1» структурам, близким к президенту и, вроде бы, она имеет подтверждения этой информации.

Сейчас обнародован комментарий Игоря Коломойского, который опроверг информацию о продаже доли канала «1+1». «О том, что я продаю "плюсы" узнал из СМИ. Для меня это новость», - отметил владелец.

Виктория Сюмар, которая была собеседницей Влащенко, в сети фейсбук сообщила, что не владеет никакой информацией о продаже канала: «И о Коломойском и 1+1 - я ничего не знаю о том, кто кому и что продает и продает ли вообще. И слова о желании контролировать, точно не являются подтверждением или опровержением каких-то соглашений».