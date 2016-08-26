В МИД не подтвердили информацию о задержании экс-мэра Херсона в Доминикане

Об этом РБК-Украина сообщили в консульской службе МИД.

"По состоянию на сейчас официальной информации, полученной от нашего посольства (в Доминиканской Республике - ред.) по задержанию граждан Украины нет", - заявила советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Ореста Старак.

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В МИД также отметили, что не разглашают персональных данных, в том числе фамилий граждан Украины, в случае поступления информации об их задержании на территории других стран.

Ранее СМИ сообщали, что депутата Херсонского горсовета и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо задержали на курорте Баваро в Доминиканской Республике якобы за похищение человека, ранее "слившего" компромат на него. Задержание Сальдо также подтвердило каналу "112 Украина" посольство Украины на Кубе (и в Доминикане по совместительству)