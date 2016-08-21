"Обманутый Крым": в Симферополе разогнали митинг против российских оккупантов (видео)

Как сообщает "Эхо Москвы", мероприятие под названием "Обманутый Крым" должно было пройти в Симферополе в субботу.

Организаторы заявляли о намерении вывести на площадь до 1000 человек, в крымских СМИ были опубликованы фотографии официальных писем МВД и городской администрации о согласовании публичной акции.

Впоследствии, впрочем, там же появились сообщения о том, что мероприятие власти проводить не разрешают.

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"В итоге, если судить по видеозаписям с места событий, в сквер перед Дворцом профсоюзов вышли десятки людей, туда же прибыл наряд полиции, которая потребовала не начинать митинг", - говорится в сообщении.

Организаторы показывали им документы и рассказывали о законах, но в ответ правоохранители повторяли одну фразу: "Вас ввели в заблуждение, мероприятие не согласовано".

В итоге акцию проводить не стали, несколько активистов задержаны.

Организаторы митинга "Обманутый Крым" направили президенту России Владимиру Путину заявление, в котором они обвиняют региональные власти в коррупции, в некомпетентности и в обмане граждан.