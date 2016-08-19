Во Львове запустили проект "Брак за сутки" (фоторепортаж)
Во Львове Министерство юстиции Украины запустило проект "Брак за сутки".
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время презентации проекта во Львове, которая проходила на львовской Ратуше, на высоте 65 метров, министр юстиции Украины Павел Петренко расписал и вручил свидетельство о браке трем парам, которые победили в конкурсе проекта «Брак за 24 часа». Молодые супруги получили от министра цветы и сфотографировались вместе с ним.
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Как сообщили в территориальном управлении юстиции в Львовской области, в ближайшее время сервисные центры по регистрации браков за сутки во Львове начнут действовать на территории Музея народной архитектуры и быта «Шевченковский гай», на стадионе «Арена Львов» и в Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого.
Как сообщал УНИАН, сервис «Брак за сутки» уже работает в Северодонецке, Мариуполе и Одессе, где чуть более чем за 10 дней его функционирования было зарегистрировано 200 браков.
14 августа Министерство юстиции Украины запустило проект "Брак за сутки" в Киеве.
Министерство объявило на Facebook конкурс «Брак за 24 часа» на лучшую историю о любви. Три пары-победители получают право первыми зарегистрировать брак в новом сервисе.