Кто будет платить по счетам МН17?

В начале августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение жалобы против Украины по делу о крушении 17 июля 2014 года рейса МН17 «Малазийских авиалиний» над Донбассом. Родственники погибших пассажиров «Боинга» обвиняют Украину в том, что официальный Киев не обеспечил безопасность пассажиров МН17. В частности, речь идет о том, что не было закрыто воздушное пространство над зоной АТО. Как результат, намереваются взыскать с нашей страны 1 млн евро компенсаций.

Вместе с тем, по мнению большинства международных экспертов, которые обсуждали механизмы уголовного преследования причастных к трагедии рейса МН17 на ежегодном IATA Legal Simposium в феврале текущего года в Барселоне, юрисдикцию ЕСПЧ не следует рассматривать как оптимальный механизм расследования и последующего наказания виновных в трагедии МН17. Причина – Европейский суд может внести решение о выплате компенсаций для родственников погибших пассажиров самолета Малазийских авиалиний, но не сможет привлечь к ответственности непосредственных исполнителей, а также политиков, которые отдавали приказы.

Многолетний опыт и практика работы компании «Ильяшев и партнеры» с жалобами ЕСПЧ позволяет утверждать, что родственники пассажиров МН17 избрали один из самых эффективных механизмов получения компенсации. Логика истцов, в принципе, понятна. Ведь, согласно Конвенции о международной гражданской авиации, каждое государство отвечает за безопасность полетов гражданских судов над своей территорией. Украина обязана была предпринять все меры для сохранения жизни и безопасности пассажиров МН17. Поэтому шансы на получение компенсаций достаточно высоки. Другой вопрос - какая страна будет их выплачивать.

Европейский суд не сможет привлечь к ответственности политиков, которые отдавали приказы

Ведь, несмотря на то, что авиакатастрофа действительно произошла в украинском небе, на момент трагедии Украина не контролировала часть своей территории, над которой потерпел крушение «Боинг». Также, как известно из отчета Агентства безопасности полетов Нидерландов, причиной катастрофы стал поражающий элемент системы «БУК», которая находилась на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. То есть, украинские вооруженные силы не производили выстрел, который повлек авиакатастрофу. И хотя ракета, сбившая лайнер Малазийских авиалиний, была выпущена с территории Украины, это вовсе не означает, что ЕСПЧ автоматически примет негативное для Украины решение. Более того, наше государство имеет весомые аргументы, позволяющие доказать свою невиновность и, как результат, выиграть судебный процесс в ЕСПЧ.

Следует напомнить, что Украина, на период проведения антитеррористической операции на Донбассе, частично приостановила полеты гражданской авиации над зоной боевых действий на высоте до 6 тысяч метров. Причина — в распоряжении представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» было вооружение, способное сбивать летающие аппараты на низких и средних высотах. Украинские Вооруженные силы не применяли в зоне АТО вооружение, способное поражать воздушные цели на высоте свыше 6 тысяч метров, а представители так называемых «ДНР» и «ЛНР», по идее, не имели подобного рода вооружений.

Хотя ракета, сбившая МН17, была выпущена с территории Украины, это вовсе не означает, что ЕСПЧ автоматически примет негативное для Украины решение

К тому же, РФ отрицала поставки сепаратистам высокоточного оружия. Следовательно, у Украины отсутствовала необходимость закрытия воздушных эшелонов в зоне АТО на высоте свыше 6 тысяч метров. Рейс МН17 был сбит на высоте свыше 10 тысяч метров. Ракета была выпущена из системы ПВО БУК-1М, которую, конечно, невозможно приобрести в «сельском военторге». А подобный вид боеприпасов находится на вооружении действующей армии Российской Федерации...

Опыт ведения подобных дел позволяет нам сделать предположения о том, что, при рассмотрении иска, ЕСПЧ может применить более гибкий подход относительно определения юрисдикции государства над своей территорией, используя концепцию «эффективного контроля территории». Аналогичная концепция использовалась в деле «Илашку и другие против Молдовы и России». Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что государство может нести ответственность за соблюдение прав человека в отдельных районах за границами национальной территории, которые перешли под контроль в результате военных действий.

Украина имеет все шансы возложить ответственность за трагедию рейса МН17 на Россию и поддерживаемых ею представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Конечно, судьи ЕСПЧ, вероятнее всего, не будут инициировать проведения собственного дополнительного расследования относительно причин трагедий МН17, а станут изучать только предоставленные истцами доказательства, результаты исследований неправительственных организаций, и выводы официальных международных и национальных учреждений, которые расследовали причины трагедии. И здесь важно отметить, что политический комитет парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал проект резолюции относительно Политических последствий конфликта в Украине. Этот документ напоминает о нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины, аннексии Крыма со стороны России и ее поддержку сепаратистов на востоке нашей страны.

ЕСПЧ не может проигнорировать резолюцию Политического комитета ПАСЕ. Поэтому Украина имеет все шансы возложить ответственность за трагедию рейса МН17 на Россию и поддерживаемых ею представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Вместе с тем, следует учитывать, что рассмотрение иска против Украины может растянуться на 3-6 лет, а РФ впоследствии может не признать, и, следовательно, не выполнять решение ЕСПЧ. Но, несмотря на это, Украина должна максимально использовать возможности судебного процесса ЕСПЧ по МН17 для установления реального виновника трагедии.

Роман Марченко, старший партнер юридической компании «Ильяшев и партнеры»