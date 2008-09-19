Евросоюз профинансирует Энергетическую стратегию Украины

Украина подписала соглашение о финансировании программы внешней помощи Европейского союза «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины».

Документ от имени правительства подписал сегодня министр экономики Украины, национальный координатор по вопросам помощи Европейского Союза Богдан ДАНИЛИШИН, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, общий бюджет программы составляет 87 млн. евро, из которых прямая бюджетная поддержка - 82 млн. евро, техническая помощь, направленная на внедрение бюджетной поддержки, - 5 млн. евро.

Средства прямой бюджетной поддержки, которые предоставляются Украине на безвозвратной основе, должны поступить непосредственно в Государственный бюджет Украины двумя траншами и будут направлены на поддержку реализации Энергетической стратегии Украины.

Справка УНИАН. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года была одобрена Кабинетом министров Украины весной 2006 года. Стратегия предусматривает снижение ежегодного потребления газа в Украине с 76 до 50 млрд. кубометров, увеличение объемов производства электроэнергии за счет атомных и теплоэлектростанций на собственном ядерном топливе и угле.

Первый этап реализации программы развития отечественной атомной энергетики предусматривает продление срока действия отечественных АЭС как минимум на 12-15 лет. Кроме того, начиная с 2014 года предусматривается строительство новых мощностей атомного промышленного комплекса. В частности, предусматривается увеличение добычи урана и производство элементов ядерного топлива на отечественных АЭС.

Стратегия энергетического развития также предполагает увеличение добычи собственного угля для обеспечения нужд теплоэнергетики. Намечено, что к 2030 году Украина уменьшит объемы импорта угля с одновременным переходом ТЭС на собственный уголь.

Кроме того, предлагается проведение реконструкции и модернизации мощностей ТЭС.

Стратегия также предусматривает создание стратегического запаса нефтепродуктов.

В программе определена интеграция украинской энергетической системы в европейскую путем увеличения экспортного потенциала собственной электроэнергии.