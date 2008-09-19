Еврокомиссия поможет текстильщикам, пострадавшим от глобализации
Помощь получат четыре региона Италии
Еврокомиссия предоставит помощь итальянским текстильщикам, пострадавшим от глобализации.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.
Помощь через Европейский фонд выравнивания последствий глобализации будет предоставлена рабочим малых и средних предприятий четырех регионов Италии: Сардинии, Пьемонта, Ломбардии и Тосканы, которые были закрыты.
В целом планируется предоставить помощь 6 тыс. людей на сумму 35,16 млн. евро.
На сегодня фонд удовлетворил 12 заявок для 16111 рабочих на общую сумму 67,6 млн. евро.
Сегодняшнее решение стало пятым решением о предоставлении помощи через Европейский фонд с начала его деятельности в январе 2007 года.
Европейский фонд выравнивания последствий глобализации предоставляет помощь в случае одновременного увольнения тысячи и больше работников в связи с реструктуризацией бизнеса из-за структурных изменений в мировом разделении труда.