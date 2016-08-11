В Румынии попал в ДТП туристический автобус с 58 гражданами Украины - МИД

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

По информации Посольства Украины в Румынии, ночью с 10 на 11 августа вблизи поселка Гароафа (Румыния, международная трасса Е85) произошло ДТП. Туристический автобус с болгарскими регистрационными номерами перевозил 58 граждан Украины (20 взрослых, 38 детей), которые направлялись в Болгарию. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате инцидента граждане Украины не пострадали.

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На место ДТП прибыл консул Посольства Украины в Румынии с целью предоставления консульской помощи соотечественникам, которые были временно размещены в помещении, предоставленном местной администрацией.

Болгарское предприятие–перевозчик обязалось предоставить в течение 11 августа альтернативные автобусы (взамен поврежденному), на которых украинцы продолжат путешествие по штатному маршруту.

Местные правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства происшествия.

Дальнейший ход событий находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД.