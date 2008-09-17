Морпехи ЧФ РФ проводят учения по высадке десанта

В полку морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации проводится ротное тактическое учение в рамках курса боевой подготовки.

Как сообщили УНИАН в службе информации и общественных связей ЧФ РФ, учение началось на тактическом поле, "где морские пехотинцы имитировали высадку с макета десантного корабля".

Помимо этого, были отработаны различные элементы современного общевойскового боя. "В том числе задачи радиационной, химической и биологической защиты, инженерная подготовка, действия при отражении авиационной атаки и другие эпизоды", - отметили в пресс-службе ЧФ России.

Занятие рассчитано на несколько дней и разделено на этапы. Завершится ротное тактическое учение учебными стрельбами.