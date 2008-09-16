ПФТС приостановила торги второй раз за день
16:50, 16 сентября 2008Общество
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Акции упали до критического уровня
Фондовая биржа ПФТС приостановила торги в 16.10 - второй раз за сегодняшний день, сообщает сайт биржи.
Как отмечается на сайте, торги приостановлены вследствие «снижения цен на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».
Напомним, в соответствии с решением от 23 апреля 2008 года совет ПФТС вправе приостановить торги на бирже в случае, если падение котировок 75% акций, входящих в индексную корзину ПФТС, составляет более 7%.
С начала сентября ПФТС приостанавливала торги уже несколько раз.
Сегодня биржа в 11.15 приостанавливала торги. Они были возобновлены после 14.00.
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