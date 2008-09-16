ПФТС приостановила торги второй раз за день

Фондовая биржа ПФТС приостановила торги в 16.10 - второй раз за сегодняшний день, сообщает сайт биржи.

Как отмечается на сайте, торги приостановлены вследствие «снижения цен на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».

Напомним, в соответствии с решением от 23 апреля 2008 года совет ПФТС вправе приостановить торги на бирже в случае, если падение котировок 75% акций, входящих в индексную корзину ПФТС, составляет более 7%.

С начала сентября ПФТС приостанавливала торги уже несколько раз.

Сегодня биржа в 11.15 приостанавливала торги. Они были возобновлены после 14.00.