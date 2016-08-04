В Минобороны показали ход подготовки парада ко Дню независимости (фото, видео)

Степан Полторак отметил, что мероприятия проходят по графику, и выразил удовлетворение процессом подготовки, сообщается на сайте Минобороны.

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В этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами пройдет более 200 единиц военной техники. Как уже сообщалось, ни одна привлеченная к параду единица техники не будет забрана из зоны проведения АТО.

На днях министр обороны осуществит проверку процесса подготовки личного состава, который примет участие в параде.