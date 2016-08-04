В Минобороны показали ход подготовки парада ко Дню независимости (фото, видео)
21:14, 04 августа 2016Общество
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Министр обороны Степан Полторак проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины.
В параде будет задействовано 200 единиц военной техники / mil.gov.ua
Степан Полторак отметил, что мероприятия проходят по графику, и выразил удовлетворение процессом подготовки, сообщается на сайте Минобороны.
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В этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами пройдет более 200 единиц военной техники. Как уже сообщалось, ни одна привлеченная к параду единица техники не будет забрана из зоны проведения АТО.
Министр обороны Степан Полторак проверил ход подготовки военной техники / mil.gov.ua
Мероприятия проходят по графику / mil.gov.ua
На днях министр обороны осуществит проверку процесса подготовки личного состава, который примет участие в параде.
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