В полиции объяснили, почему не обнародовали фотороботы убийц Шеремета

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Национальной полиции, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не обнародованы фотороботы. "По фотороботам, они будут, но сказать, когда точно мы не можем. Потому что нам нужно точно определить подозреваемых, чтобы составлять фотороботы", - отметил источник.

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По словам источника, сейчас полиция не может разглашать данные, чтобы ничем не навредить следствию. При этом основной версией убийства остается профессиональная деятельность Павла Шеремета.

"Есть различные версии убийства, основная остается - профессиональная деятельность, но Нацполиция отрабатывает все возможные версии, зацепки, детали. Уже есть детали, интересные детали, но разглашать их не будем", - сообщил источник.

Собеседник издания также отметил, что специалисты ФБР провели осмотр машины и определили тип взрывчатки. Они работают как консультанты. Часть из них осталась в Украине, другая часть уже уехала.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился. Взрывное устройство, которое взорвало автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, было заложено близко к месту водителя. Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

22 июля дело было передано в главное следственное управление МВД, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Тогда же СМИ выложили видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.