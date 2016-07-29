Главу "Администрации морских портов Украины" подозревают в растрате 3,5 миллионов гривень (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В феврале-марте 2015 года руководство госпредприятия закупило у частной структуры топливно-смазочные материалы по цене, гораздо выше рыночной. В результате "Администрации морских портов" был нанесен ущерб на сумму 3,5 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

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Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Стоит отметить, что директором АМПУ, согласно информации на сайте предприятия, с 2014 года является Андрей Амелин.