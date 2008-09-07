Кто выиграл танцевальное “Евровидение-2008” (фото)

Украинская пара Лилия ПОДКОПАЕВА и Сергей КОСТЕЦКИЙ заняли третье место на танцевальном конкурсе “Евровидение-2008”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Первого канала.

Победителями конкурса, который состоялся вчера в Глазго, стали представители Польши Марчин МРОЧЕК и Эдита ХЕРБУШ. Польская пара победила в танцевальном соревновании, получив 154 балла.

Представители России Татьяна НАВКА и Александр ЛИТВИНЕНКО заняли второе место с результатом 121 балл.

Лилия ПОДКОПАЕВА и Сергей КОСТЕЦКИЙ получили 119 баллов.

В пятерку лучших также вошли представители Литвы с результатом в 110 баллов и Азербайджан - 106 баллов.