Кто выиграл танцевальное “Евровидение-2008” (фото)
11:00, 07 сентября 2008Общество
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Подкопаева-Костецкий - третьи
Украинская пара Лилия ПОДКОПАЕВА и Сергей КОСТЕЦКИЙ заняли третье место на танцевальном конкурсе “Евровидение-2008”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Первого канала.
Победителями конкурса, который состоялся вчера в Глазго, стали представители Польши Марчин МРОЧЕК и Эдита ХЕРБУШ. Польская пара победила в танцевальном соревновании, получив 154 балла.
|Марчин Мрочек и Эдита Хербуш (фото с официального сайта танцевального Евровидения)
Представители России Татьяна НАВКА и Александр ЛИТВИНЕНКО заняли второе место с результатом 121 балл.
Лилия ПОДКОПАЕВА и Сергей КОСТЕЦКИЙ получили 119 баллов.
|Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий
В пятерку лучших также вошли представители Литвы с результатом в 110 баллов и Азербайджан - 106 баллов.
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